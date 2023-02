Jede Menge Konzerte, Partys und Bälle gibt's dieses Wochenende in Tirol, dazu kommt buntes Fasnachts- und Faschingstreiben. Höhepunkt ist die Buabefasnacht in Imst, aber auch bei den Matschgerern und Mullern geht's rund. Der Theaterkalender ist gut gefüllt und sogar eine „Weihnachtsshow" steht am Programm. Wir haben wie immer alle Event-Tipps im kompakten Überblick.