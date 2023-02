Wer macht das Rennen? ÖFB-Präsidium bestimmt Interimsnachfolger für Milletich

Graz - Das Präsidium des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) bestimmt am Freitag auf seiner Sitzung in Graz den interimistischen Nachfolger des am Dienstag als Präsident zurückgetretenen Gerhard Milletich. Für den Job kommen die aktuellen Vizepräsidenten Gerhard Götschhofer (Landesschef Oberösterreich), Josef Geisler (Tirol), Philip Thonhauser (Bundesliga-Aufsichtstratsvorsitzender) und Johann Gartner (Niederösterreich) infrage.