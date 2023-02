Tiroler Familienpass nimmt digitale Gestalt an

Innsbruck – „Mehr Zeit miteinander und füreinander“ – das sei der Grundgedanke bei der Einführung des Tiroler Familienpasses gewesen, sagte am Donnerstag Familienlandesrätin Astrid Mair und nannte es eine „Erfolgsgeschichte“, die darauf gefolgt war. Nun, rund 22 Jahre später, erfreue sich das Angebot noch immer großer Beliebtheit – rund 80 Prozent aller Tiroler Familien mit Kindern unter 18 Jahren würden es nutzen. Gutscheine händisch auszuschneiden sei inzwischen aber Geschichte: Der Tiroler Familienpass wird digital.

Bei rund 300 teilnehmenden Betrieben („Vorteilsgebern“) in ganz Tirol – und 700 in der gesamten Euregio-Region Tirol-Südtirol-Trentino – würden Familienpass-Nutzern Aktionen und Vergünstigungen bis zu 50 Prozent geboten. „Was gerade in Zeiten der Teuerung auch wirklich dort ankommen soll, wo es benötigt wird“, erklärte Mair. 63.000 Familienpassbesitzer mit 212.000 eingetragenen Personen würden regelmäßig davon profitieren. Mit dem „Opa+Oma-Bonus“ könnten auch Großeltern mit ihren Enkelkindern die Vorteile des Passes nutzen.