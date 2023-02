Personeller Wechsel: Wolf wird heute ÖVP-Arbeitnehmerchef

Heute wird im Tiroler AAB der personelle Wechsel an der Spitze vollzogen. Landtagsklubchef Jakob Wolf übernimmt die Führung der ÖVP-Arbeitnehmer. Die ehemalige Bildungs- und Kulturlandesrätin Beate Palfrader hat diese Funktion nach ihrem Abschied aus der Politik zurückgelegt. „Neue Strukturen aufbauen, besser vernetzen und die Mitglieder gut informieren“, hat sich Wolf zum Ziel gesetzt. Die Covid-Pandemie habe sich auch auf den AAB ausgewirkt, Mitglieder hätten sich zurückgezogen. „Diese müssen wir wieder zurückgewinnen und junge Menschen ansprechen.“ Teuerung und leistbares Wohnen seien die zentralen Herausforderungen für die Arbeitnehmer, „wo wir uns als AAB generell in der Politik und in der ÖVP stark einbringen werden“, kündigte Jakob Wolf an.