81-Jähriger auf Zebrastreifen in Innsbruck von Auto erfasst und tödlich verletzt

Auf einem Schutzweg in der Kaiserjägerstraße wurde ein Fußgänger von einem Auto angefahren und auf die Fahrbahn geschleudert. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Innsbruck – Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag in Innsbruck. Ein 81-Jähriger wurde auf einem Zebrastreifen in der Kaiserjägerstraße von einem Auto angefahren.