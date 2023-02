Drohnenflug soll Sicherheit bei der Buabefasnacht erhöhen

Imst – Die Imster Buabefasnacht am Sonntag wird zwischen 6 und 18 Uhr mittels Drohne überwacht. Dies kündigen sowohl das Fasnachtskomitee als auch die Bezirkshauptmannschaft vorab an. „Bei der gegenständlichen Fasnacht wird das erste Mal auf Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte zurückgegriffen“, verdeutlicht die Imster Bezirkshauptfrau, Eva Loidhold. Die Anregung zur Videoüberwachung kam durch das Bezirkspolizeikommando Imst, schließlich handle es sich beim Drohnenflug um eine „sicherheitspolizeiliche Maßnahme“. Denn immerhin erwarte man bei der Buabefasnacht in Imst rund 12.000 Besucher. Damit handle es sich um eine Großveranstaltung.