Langlauf-Camp mit dem Weltmeister

Am Sonntag, 12. März, wartet auf alle Motivierten dann bereits das nächste Highlight: der gemeinsame Start beim Volksbiathlon in Hochfilzen. Alle Details gibt es unter www.pillerseetal.at

Als einer der ersten Tourismusverbände in Tirol will der TVB PillerseeTal die Mitarbeiterfindung und -bindung in den Betrieben unterstützen: Fachpersonal und Nachwuchs seien schwer zu finden. Um hier entgegenzuwirken und zu unterstützen, wurde mit erstem Jänner im TVB PillerseeTal eine eigene Funktion geschaffen. Daniela Resch bringt durch ihre langjährige Erfahrung in führenden Tiroler Betrieben das nötige Know-how für diese Stelle mit. Betriebe und Unternehmen werden in Zukunft daher im Bereich Human Resources und der Organisationsentwicklung, insbesondere aber bei der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, bei Themen rund um die MitarbeiterInnensuche, bei der Aus- und Weiterbildung der Belegschaft sowie beim Thema Führung und Kommunikation von Resch unterstützt. Auch die Schaffung von attraktiven Benefits zur Bindung von MitarbeiterInnen an die Region soll dabei einen Schwerpunkt bilden. (mm)