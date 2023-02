Völs „gräbt“ am Samstag die Fasnacht aus

Völs – Die Völser Fasnacht ist reich an Besonderheiten: Der offizielle Startschuss erfolgt am 3. Februar, dem Tag des hl. Blasius, der in der 7000-Einwohner-Gemeinde als Dorffeiertag begangen wird. Fällt dieser aber, so wie heuer, auf einen Freitag, geht das bunte Treiben erst am 4. 2. los: