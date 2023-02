Jugendliche informieren sich viel bei Influencern

Wien – Soziale Netzwerke dienen längst nicht mehr nur der Unterhaltung. Insbesondere junge Menschen nutzen Instagram, Facebook und Co. mittlerweile auch, um sich über tagesaktuelle Themen zu informieren. Doch während die Nutzung sozialer Netzwerke ansteigt, vertraut ein Großteil der Jugendlichen den dortigen Informationen kaum.

„Die Jugendlichen befinden sich somit in einem Informationsdilemma“, erklärt Matthias Jax von der Initiative saferinternet.at. Er präsentierte gestern im Bundeskanzleramt in Wien eine Studie rund um Jugendliche und Fake News anlässlich des „Safer Internet Day“ am Dienstag, den 7. Februar.