Nackter Mann, fliegende Wolke: Roger Federer als Kunstwerk

Die Installation umfasste insgesamt sieben nackte Figuren, die der Künstler „fliegende Körperwolken“ nannte. Sie war vergangenes Jahr zur gleichen Zeit wie die Biennale in der Lagunenstadt zu sehen. Die Installation namens „Burn Shine Fly“ war vor kurzem auch in Paris ausgestellt und soll erneut gezeigt werden, wie das Studio des Künstlers in New York der dpa sagte. „Ob die Figuren zusammen oder einzeln gezeigt werden, bleibt abzuwarten“, so das Studio. Einen Termin oder Ort konnte es noch nicht nennen.