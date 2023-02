Zukunft bei den Grünen und Lehrer: „Tirol Live“ um 18 Uhr auf TT.com

Bei den Tiroler Grünen kracht es ordentlich im Gebälk. Viel Kritik wurde an Grünen-Klubobmann Gebi Mair laut. Er ist heute zu Gast bei „Tirol Live“ und wird erklären, wie es bei den Grünen weitergeht. Die Partei hält Mitte März eine Landesversammlung ab, dort will Mair eine weitere Funktion auf seine Person vereinen. Der Klubobmann will auch Landessprecher der Ökopartei werden. Früher nahm man Bedacht darauf, dass die beiden Funktionen getrennt sind. Warum das jetzt anders ist, wird Mair Moderatorin Anita Heubacher erklären.