Lawinengefahr und Straßensperren: So ist die Schneelage in Österreich

Auch in den kommenden Tagen wird teils starker Schneefall erwartet. Das wird gerade zum Semesterferienstart zu Verkehrsproblemen führen. Auch die Lawinengefahr steigt in vielen Bundesländern. In Kärnten werden zudem Sturmböen bis zu 150 km/h erwartet.

Innsbruck – Die anhaltenden Schneefälle sorgen auch am Freitag für massive Einschränkungen und Straßensperren – vor allem im Süden Österreichs. Für zahlreiche Straßen galt Kettenpflicht, einige wichtige Verbindungen mussten gesperrt werden. Neben hängen gebliebenen Lkw wurde die zunehmend hohe Lawinengefahr zu einem Sperrfaktor.





Wegen Lawinengefahr waren Freitagvormittag vor allem in der Obersteiermark viele Straßen gesperrt. Auf zwei Dutzend Straßen galt teils nur für Lkw, teils aber auch für Pkw Kettenpflicht. Manche Straßen wurden für den Schwerverkehr gänzlich gesperrt.

Service Die Straßensperren im Überblick

176 Zentimeter Schnee auf der Planneralm

Gäste, die am Freitag noch auf die Planneralm anreisen oder von ihr abreisen wollten, mussten sich beeilen: Für Mittag wurde eine Sicherheitssperre wegen Lawinengefahr angekündigt. Die Planneralm gilt als das höchstgelegene Skidorf in der Steiermark (1600 Meter Seehöhe) und wegen der schneereichen Lage kommt es dort immer wieder zu Sperren. Diesmal soll sie zumindest bis Samstagmittag dauern.

Die Schneewerte auf der Planneralm lauteten Freitagfrüh: 158 Zentimeter bei der Talstation, 176 Zentimeter am Berg auf knapp 2200 Meter Seehöhe. Davon sind 46 Zentimeter allein seit Donnerstag hinzugekommen.

Das Bereichsfeuerwehrkommando Liezen meldete am Freitag, dass sich die Situation noch nicht entspannt habe: „In allen Teilen des Bezirkes waren auch die Nacht über Einsatzkräfte unterwegs, vorwiegend um Fahrzeugbergungen durchzuführen oder durch die Schneelast umgestürzte Bäume von Verkehrswegen zu entfernen.“

Einsatzkräfte entfernen im Raum Liezen in der Steiermark durch die Schneelast umgestürzte Bäume. © APA/BFV LIEZEN

Gerade zum Semesterferienstart werden die winterlichen Verhältnisse zu Verkehrsproblemen führen. Viel Neuschnee in den Alpen wird außerdem zahlreiche Tagesgäste in die Skigebiete locken. Es droht Stau.

Bereits am Donnerstag haben starke Schneefälle in ganz Österreich für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auch in Tirol gab es einige schneebedingte Verkehrsunfälle.

In Tirol herrscht große Lawinengefahr

Ab Freitag herrscht im Osten Tirols oberhalb der Waldgrenze bereits große Lawinengefahr. Es ist mit spontanen Lawinen zu rechnen. In den späten Abendstunden können diese vermehrt auch groß ausfallen, meldet der Lawinenwarndienst Tirol.

In tiefen und mittleren Lagen werden zunehmend auch Gleitschneelawinen auf steilen Wiesenhängen wahrscheinlicher. Gleitschneelawinen können in weiterer Folge einzelne Zufahrtswege zu Häusern gefährden. Vorsicht auch im Bereich besonders exponierter Einzugsgebiete aufgrund möglicher spontaner Lawinenabgänge.

Service Die Lawinenlage in Tirol

In der Nacht auf Samstag regnet und schneit es besonders vom Arlberg über die Tauern und den Dachstein bis zum Hochschwab zeitweise kräftig, große Neuschneemengen zwischen 30 und 60 Zentimeter sind aber in erster Linie auf den Bergen zu erwarten. In den Tallagen kommen nur oberhalb von etwa 1000 Metern nennenswerte Mengen dazu, in den großen Tallagen fällt nur etwas Nassschnee bzw. im Westen fällt in den großen Tallagen Regen.

Schwere Sturmböen am Samstag

Am Samstag herrschen große Druckgegensätze und vor allem in den Südalpen kommt stürmischer Nordföhn auf. Von Osttirol über Oberkärnten und die Steiermark bis ins Burgenland muss man mit schweren Sturmböen rechnen, in den Hochtälern sowie in exponierten Lagen gibt es schwere Sturmböen um 100 km/h, aber auch in den südlichen Becken zeichnen sich streckenweise Sturmböen ab. Im südlichen Bergland muss man zudem mit Schneeverwehungen rechnen. Die Lawinengefahr bleibt groß.

Am Sonntag herrscht zunächst Zwischenhocheinfluss, im Laufe der zweiten Tageshälfte zieht im Westen nochmals eine vergleichsweise schwache Front auf. In Tirol und Vorarlberg fällt am Abend und in der Nacht nochmals etwas Schnee. Ab Montag stellt sich dann zunehmender Hochdruckeinfluss ein. Damit stellt sich trockenes und vor allem ab Dienstag zunehmend sonniges Winterwetter ein. In den Nächten muss man in den Alpentälern aber vielerorts mit teils strengem Frost rechnen. (TT.com)

🔴 Blog zu den Schneefällen in Österreich