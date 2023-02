Von Lawine verschüttet: Wintersportler in Fieberbrunn geborgen

Fieberbrunn – Ein Wintersportler ist am Freitag bei einem Lawinenabgang im freien Skiraum im Bereich Reckmoos in Fieberbrunn erschüttet worden. Die Person wurde geborgen und war nach bisherigen Informationen ansprechbar, sagte ein Polizeisprecher. Der Wintersportler wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.