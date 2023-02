Wegen Kindesmissbrauchs verurteilter Ex-Popstar Gary Glitter ist frei

London – Nach acht Jahren in Haft wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs ist der frühere Popstar Gary Glitter britischen Medienberichten zufolge wieder frei. Der 78-Jährige habe das Gefängnis am Freitag verlassen, nachdem er die Hälfte seiner Haftstrafe verbüßt habe, meldete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf eigene Informationen.

Glitter war im Februar 2015 zu 16 Jahren Haft wegen mehrerer Fälle aus den 1970er-Jahren verurteilt worden. In Großbritannien ist es üblich, dass die Strafe nach der Hälfte zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Zeitungen Sun und Daily Mail berichteten, dass Glitter, der mit bürgerlichem Namen Paul Gadd heißt, strenge Bedingungen auferlegt worden seien. Er müsse eine elektronische Fußfessel tragen, die Behörden eine Woche im Voraus über Auslandsreisen informieren sowie darüber, wenn er eine Beziehung mit einer Person eingeht, die ein minderjähriges Kind hat.

Der einstige Glamrockstar hatte vor allem Anfang der 1970er-Jahre mit Singles wie „Rock and Roll (Parts 1 & 2)" Erfolge gefeiert. 1997 wurde Kinderpornografie auf seinem Laptop entdeckt und Glitter zu mehreren Monaten Haft verurteilt. Er wanderte nach Südostasien aus und kam in Vietnam wegen Kindesmissbrauchs für zweieinhalb Jahre in Haft. Nach seiner Rückkehr nach Großbritannien wurde Glitter im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal um den ehemaligen BBC-Moderator Jimmy Savile festgenommen und schließlich verurteilt. (APA/dpa)