39-jähriger Alklenker flüchtete auf der Loferer Straße vor der Polizei

Kirchbichl – Am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr stellte eine Polizeistreife auf der Loferer Straße in Richtung Wörgl einen äußerst auffälligen Pkw fest. Der Lenker hatte offensichtlich große Probleme die Spur zu halten und überquerte mehrfach die Leitlinie. Anhalteversuche der Polizisten durch Blaulicht und Folgetonhorn wurden vom Lenker missachtet.

Als die Beamten das Fahrzeug überholten, um ihn zum Anhalten zu bringen, wendete der Lenker und fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Erst als er in Kirchbichl in eine Sackgasse eingebogen hatte, hielt der Lenker das Fahrzeug an.