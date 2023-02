Einbrecher stahlen in Kolsass Motorrad aus versperrter Lagerhalle

Kolsass – Bislang unbekannte Täter stahlen in der Zeit von Donnerstag 13.30 Uhr bis Freitag 5.35 Uhr ein Motorrad aus einer versperrten Lagerhalle in Kolsass. Laut derzeitigem Stand soll die Täterschaft das Schloss der Eingangstür gänzlich entfernt haben und brach so in die Lagehalle ein.