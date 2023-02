China weist "Spekulationen" über Spionageballon zurück

China hat die US-Vorwürfe über mögliche Spionage mit einem großen Ballon über den USA als verunglimpfend zurückgewiesen. "Wir akzeptieren keine grundlosen Spekulationen und Stimmungsmache", zitierte das Außenamt in Peking am Samstag den obersten Außenpolitiker Wang Yi aus seinem Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken, der seinen China-Besuch zuvor kurzfristig abgesagt hatte. Nach US-Angaben schwebt unterdessen ein weiterer möglicher Spionageballon über Lateinamerika.

"Angesichts unerwarteter Situationen sollten beide Seiten Ruhe bewahren, zeitnah kommunizieren, Fehlurteile vermeiden und ihre Differenzen im Griff haben", wurde Wang Yi zitiert, der in Chinas Machthierarchie über dem neuen Außenminister Qin Gang steht. Ein Außenamtssprecher bekräftigte ferner, es sei allein ein Zwischenfall, "der durch höhere Gewalt verursacht worden ist": "Einige Politiker und Medien in den USA haben die Situation ausgenutzt, um China anzugreifen und in Verruf zu bringen", sagte der Sprecher.