SUV im Test: Nissans X-Trail nahm den steilen Weg nach oben

Das Ergebnis ist Ruhe und Entspannung beim Fahren, auch wenn es bei Bedarf in nur sieben Sekunden auf 100 km/h geht. Fast entkoppelt dringt ein leichtes Brummen des Benziners in den Innenraum, das Fahrgefühl ähnelt jedoch dem eines großen Elektro-SUV. Die Kraftentfaltung wirkt über das Einganggetriebe betont harmonisch – dies alles passt ganz hervorragend zu einem großen SUV. Umso mehr freut auch, dass der schwere Hochsitz im TT-Test nur 8,2 Liter Super zum Betrieb des Stromaggregats benötigte. Ein Wert, der allerdings mit einem Diesel (einen solchen bieten die Japaner im X-Trail erstmals nicht mehr an) auch zu schaffen wäre. Dafür lässt der 2,1 kWh-Akku das SUV bei zartem Gasfuß vollelektrisch durch die Innenstadt gleiten. Wer mit dem e-Pedal fährt, lässt den Nissan rekuperierend selbst bremsen und lädt dabei die Batterie auf. Ganz anders arbeitet das Hybrid-System bei Fahrten mit Allradantrieb. Über ein Stellrad lässt sich hierzu die Elektronik für Geländeeinsatz oder Eis und Schnee schärfen. So ist der neue X-Trail fast schon selbst über sich hinausgewachsen – bei Preisen ab 39.250 Euro, e-Power und Allrad ab 53.474 Euro.