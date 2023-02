Samariter in Kirchbichl erfüllen Kranken Herzenswünsche

Mit einem zusätzlichen Auto am Samariter-Standort Kirchbichl können mehr schwer kranke Menschen eine Wunschfahrt unternehmen.

Kirchbichl – Es ist ein Herzenswunsch in der letzten Lebensphase: einmal noch einen Platz sehen, der im Leben eine wichtige Rolle gespielt hat, und dann dort noch einmal mit einem lieben Menschen zusammen sein. Die Samariter-Wunschfahrt machte das schon für viele Menschen möglich. So auch für Martin Hörbigers Vater, der letzten April Fahrgast war. „Er war Krebspatient im Krankenhaus Kufstein, wo wir von dem Projekt erfahren haben. Sein Herzenswunsch war es, noch einmal sein Zuhause in der Wildschönau erleben zu können. Die Organisation und Abwicklung klappten hervorragend. Für meinen Vater war es ein erhebendes Erlebnis, noch einmal die vertraute Umgebung im Kreise seiner Lieben genießen zu können.“