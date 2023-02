NEOS wollen zweites Forum Alpbach am Campus Lienz

Lienz – Der Unicampus in Lienz war mit großen Erwartungen verknüpft: Das angebotene Bachelor-Studium der Mechatronik sollte Lienz zur Universitätsstadt machen. Doch die Anmeldungen blieben aus, heute finden dort einige Kurse und Lehrgänge statt. Das ist für den Landtagsabgeordneten Dominik Oberhofer und den Nationalratsabgeordneten Hannes Margreiter nicht tragbar.

„Der Campus war als Außenstelle der UMIT Tirol gedacht, und der Neubau hat die Steuerzahler rund sieben Millionen Euro gekostet“, sagt Oberhofer. Doch das Projekt Uni in Osttirol sei gescheitert. „Jetzt haben wir den Campus und müssen irgendwas damit tun. Einfach zu sagen, es war nichts, das ist nicht hinnehmbar.“

Der Vorschlag der NEOS: eine Sommeruni mit großer öffentlicher Abschlussveranstaltung, so wie das beim Forum Alpbach seit Jahren gemacht wird. „Lienz soll das Alp- bach der Technik werden. Der Campus bietet alles, was für eine Sommeruni nötig ist“, sagt Oberhofer. In der nächsten Landtagssitzung stellen die NEOS den Antrag, dass die UMIT Tirol mit der Etablierung eines Forschungslehrgangs im Sommer beauftragt wird.