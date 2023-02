Sturm beendete Salzburgs Siegesserie im Elfmeterschießen

Salzburg – Das Gipfeltreffen im Cup-Viertelfinale hat für einen Paukenschlag zum Auftakt des heimischen Frühjahrs gesorgt. Titelverteidiger und Serienmeister Salzburg musste sich am Freitag Sturm Graz nach einer intensiven, hochklassigen Partie im Elfmeterschießen mit 4:5 beugen und damit auch die Double-Pläne ad acta legen. Ein Triumph in Salzburg sei "kein Hirngespinst", hatte Sturm-Coach Christian Ilzer vor dem Spiel gemeint. Er sollte recht behalten.

Wieder waren es nach 27 Cup-Erfolgen en suite die Grazer, die Salzburg in die Knie zwangen. So wie zuletzt beim 1:0 n.V. im Cupfinale 2019. Die Steirer sind damit seit der Saison 2013/14 das einzige Team, dem das gelang - und das nun zweimal. Sturm darf inzwischen als eine Art Angstgegner der „Bullen“ gelten. Seit vier Pflichtspielen gelang den Favoriten kein Sieg mehr, zwei Partien davon gingen verloren. „Es gibt uns natürlich Selbstvertrauen, dass wir so einem Team so Paroli bieten können“, sagte Ilzer. „Wir können Salzburg in einzelnen Spielen auf Augenhöhe begegnen. Es sind aber noch 16 Runden zu spielen.“