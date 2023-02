Schlaflos in Busan: Kino-Kritik zu „Die Frau im Nebel“

Wien – Park Chan-wook ist einer der wenigen asiatischen Regisseure, dessen Name auch bei vielen Westlern bekannt ist. Ab der Jahrtausendwende war er eine der maßgeblichen Figuren der neuen südkoreanischen Filmwelle, die zuletzt in dem Best-Picture-Oscar für „The Parasite“ seines Kollegen Bong Joon-ho gipfelte.

Mit seinem in Cannes präsentierten „Die Frau im Nebel“ (im Original: „Decision to Leave) schlägt Park Chan-wook nun eine für ihn neue Richtung ein. Der deutsche Titel macht deutlich, wohin die Reise geht. In bester Film-noir-Manier, aber ohne den typisch düsteren visuellen Stil, dreht sich die Geschichte um einen Kommissar und eine Femme fatale.

Die Frau im Nebel (Decision to Leave). Ab 16, läuft derzeit in den heimischen Kinos.

Der scharfsinnige und in einer mehr oder weniger glücklichen Fernbeziehung lebende Kriminalpolizist Hae-Jun (Park Hae-il) aus Busan leidet – auch das ist genretypisch – an Schlaflosigkeit. In seinen wachen Nächten beschattet er am liebsten Verdächtige. Etwa die junge chinesische Witwe eines scheinbar verunglückten Kletterers, bei dem Hae-Juns Mordinstinkt anschlägt. Sie ist die mysteriöse Frau im Nebel namens Seo-Rae (Tang Wei), die ihrerseits den feschen Kommissar in ihren Bann zieht. Das verführerische Katz-und-Maus-Spiel findet ungefähr zur Hälfte des Films bereits seinen ersten Höhepunkt. Damit aber nicht genug. Ein unerwartet spannender zweiter Akt folgt.