Bis zu einem Meter Neuschnee: Lawinengefahr in Tirol weiter sehr hoch

Bis zu 50 cm Neuschnee sind in der Nacht bereits gefallen, am Samstag können weitere bis zu 40 Zentimeter hinzukommen. Damit bleibt die Lawinengefahr unvermindert hoch. Bereits am Freitag kam ein Skifahrer unter einem Schneebrett ums Leben.

Innsbruck, Bregenz – Intensive Schneefälle und Wind haben in Tirol und Vorarlberg die Lawinengefahr gefährlich ansteigen lassen. Fachleute der Lawinenwarndienste appellieren an Wintersportler, große Vorsicht walten zu lassen. Unerfahrene sollten die Pisten derzeit nicht verlassen. In höheren Lagen herrscht am Samstag verbreitet Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfteiligen Skala.





Die Schneedecke sei in allen Landesteilen instabil, hieß es vom Lawinenwarndienst Tirol. Verbreitet fielen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee, im Laufe des Samstags können bis zu 40 Zentimeter hinzukommen. Der Neuschnee wurde vom Wind stark verfrachtet, diese Triebschneeansammlungen könnten an allen Expositionen sehr leicht ausgelöst werden, auch bereits durch einzelne Wintersportler.

Die Gefahrenstellen seien selbst für Geübte derzeit kaum zu erkennen, warnen die Experten. Spontane Lawinenabgänge seien zu erwarten, es könnte auch zu Fernauslösungen kommen. An steilen Grashängen unterhalb von 2000 Metern seien Rutsche und Gleitschneelawinen möglich.

Die Warnung der Vorarlberger Fachleute fällt ebenso deutlich aus: „Achtung Wintersportler – teilweise kritische Verhältnisse erfordern Zurückhaltung.“ In hohen Lagen herrscht in allen Landesteilen hohe Lawinengefahr, vor allem oberhalb der Waldgrenze. Hauptproblem ist auch hier der Neuschnee und der frische Triebschnee. Schneebrettlawinen könnten sich vielerorts von selbst lösen oder durch eine geringe Zusatzbelastung wie einen einzelnen Wintersportler. Lawinen könnten groß werden und vereinzelt exponierte Bereiche gefährden, so die Warnung.

Lawinenabgänge am Freitag

Im Laufe des Wochenendes sollen die Schneefälle langsam abklingen, die Verhältnisse abseits der Pisten seien aber weiter als heikel einzuschätzen, so die Experten.

In Tirol kam am Freitag im Ötztal ein Skifahrer unter einer Lawine ums Leben, in Fieberbrunn wurde ein 15-Jähriger von einer Lawine mitgerissen und schwer verletzt. In Vorarlberg wurden in Lech-Zürs zwei Männer verschüttet, sie kamen ohne Blessuren davon.

Problematische Straßenverhältnisse in Teilen Österreichs

Auch Samstagfrüh hat die Wetterlage österreichweit für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt, meldete der ÖAMTC. „Derzeit ist z.B. die Tauern Autobahn wegen eines hängen gebliebenen Lkw bei Zederhaus gesperrt. Auch die Lawinengefahr sorgt für einige Straßensperren.“

Kurz nach 7.00 Uhr zählte die ÖAMTC-Mobilitätsinformation 17 Straßensperren wegen Lawinengefahr, darunter die Hochkönig Straße (B164) über den Dientner Sattel in Salzburg, die B138 über den Pyhrnpass im oberösterreichisch-steirischen Grenzgebiet und die Timmelsjochstraße (B186) in Tirol.

„Wegen hängen gebliebener Fahrzeuge müssen außerdem immer wieder Verbindungen kurzfristig für die Bergungsarbeiten gesperrt werden“, so der ÖAMTC. Auf 46 Straßenabschnitten wurde Schneekettenpflicht ausgerufen. Der Fokus der Verkehrsbehinderungen hat sich leicht in Richtung Kärnten und Tirol verschoben. „Von dort kommen derzeit die meisten Verkehrsmeldungen dazu.“ (TT.com, APA)