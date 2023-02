Dramatisches Wochenende in Tirol: Fünf Lawinentote allein am Sonntag geborgen

Auch am Sonntag standen die Retter in Tirol im Dauer-Einsatz. Nachdem in Osttirol ein Schneepflugfahrer und im Kaunertal ein 62-jähriger Tourengeher tot aufgefunden worden waren, wurden auch die Leichen der zwei in St. Anton am Arlberg vermissten Wintersportler geborgen. Auch im Ötztal ereignete sich ein tödliches Unglück. Die Zahl der Lawinentoten an diesem Wochenende erhöhte sich damit in Tirol bereits auf sechs Personen.

Innsbruck – Traurige Gewissheit: Die zwei in St. Anton seit Samstag vermissten Skitourengeher sind am Sonntag tot aus dem Schnee geborgen worden. Im Kaunertal wurde bei einer neuerlichen Suchaktion Sonntagvormittag nach einem 62-jährigen Tourengeher ebenfalls eine Leiche entdeckt. Es dürfte sich um den Vermissten handeln. Zusätzlich ging Sonntagvormittag in Längenfeld eine Lawine ab, die einen Wintersportler das Leben kostete. In Osttirol kam außerdem der Fahrer eines Schneepfluges um, als er beim Schneeräumen von einer Lawine mitgerissen wurde.





In St. Anton starteten die Retter um 7.30 Uhr eine erneute Suche nach einem 29-jährigen Bergführer und einen 33-jährigen Urlaubsgast, die am Samstag von einer Lawine verschüttet worden waren.

Die beiden Männer waren mit einem weiteren 64-jährigen Urlauber aus Österreich vom Kapall aus im freien Skiraum über die Variantenabfahrt „Törli“ abgefahren, als sich in einer Rinne die Lawine gelöst hatte. Während die beiden jüngeren Skifahrer mitgerissen und komplett verschüttet worden waren, blieb der 64-Jährige von den Schneemassen unberührt und konnte einen Notruf absetzen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber unverletzt geborgen und in Sicherheit gebracht.

Die Suche nach den Verschütteten musste am Samstag unterbrochen werden, weil der Bereich lawinengefährdet war. Die Lawinen-Piepser wurden jedoch bei einem Hubschrauberüberflug geortet. Trotz erfolgter Sprengungen wurde die Situation aber weiter als zu gefährlich eingeschätzt, um die Suche am Boden fortzusetzen, weshalb sie auf Sonntag verschoben wurde. Am Sonntagvormittag konnten nur noch die Leichen der beiden Skifahrer geborgen werden.

In Kaunerberg starb ein 62-jähriger Tourengeher unter der Lawine. © zeitungsfoto.at

Helfer entdeckten Leiche in Lawinenkegel im Kaunertal

Ebenfalls fortgesetzt wurde Sonntagfrüh die Suche nach einem 62-jährigen Skitourengeher in Kaunerberg. Er wurde unter einem Lawinenkegel im Bereich der Hohen Aifnerspitze vermutet, der bei einem Hubschrauberüberflug festgestellt wurde. Für eine Sondierung war das Gebiet am Samstag zu gefährlich, teilte die Polizei mit. Der Mann war als vermisst gemeldet worden, nachdem sein Hund gegen 13.30 Uhr alleine nach Hause gekommen war.

Am Sonntagvormittag nahmen die Helfer die Suche nach dem Vermissten erneut auf. Dabei wurde die Leiche einer Person unter den Schneemassen gefunden. Es dürfe sich um die Leiche des vermissten 62-Jährigen handeln.

Toter im Ötztal, weitere Lawinen im ganzen Land

Am so genannten Geigenkamm in Längenfeld ereignete sich dann am Sonntagvormittag ein weiterer Lawinenabgang in den drei Wintersportler involviert waren. Ein 55-Jähriger wurde verschüttet. Dem Mann konnte nicht mehr geholfen werden, er starb noch an der Unfallstelle.

Seit Freitag starben in Tirol und Vorarlberg damit bereits acht Personen unter Lawinen.

Auch am Sonntag wurden zudem r zahlreiche neue Lawineneinsätze gemeldet. In Schwendau (Zillertal) und Hopfgarten (Brixental) konnten sich die Wintersportler selbst aus den Schneemassen befreien. Weitere Lawineneinsätze liefen, so die Leitstellen

Am Tuxer Hauptkamm im Gemeindegebiet von Schmirn wurde kurz vor 13 Uhr ein Lawinenabgang mit drei beteiligten Personen gemeldet.

Experten warnen weiter vor hoher Lawinengefahr

Die Experten warnen seit Tagen: Intensive Schneefälle und Wind haben im Westen Österreichs die Lawinengefahr auf Stufe 4 ansteigen lassen. Die Fachleute der appellieren an Wintersportler, bei der aktuellen Lage große Vorsicht walten zu lassen. Unerfahrene sollten die Pisten derzeit nicht verlassen.

Die hohe Störanfälligkeit der Schneedecke zeigte sich auch durch zahlreiche spontane Lawinenabgänge. Dabei handelte es sich um mittlere, große und vereinzelt sogar sehr große Lawinen. Letztere lösten sich in großen Höhen vornehmlich in windabgewandten, kammnahen Bereichen. Ausschlaggebend dafür waren nicht nur die zunehmende Belastung aus Neuschnee und Triebschnee (in großen Mengen), sondern auch der heutige Strahlungseinfluss.

Wie der Lawinenreport zeigt, gab es vor exakt einem Jahr in Tirol eine ähnliche Lawinensituation. Innerhalb von zwei Tagen kamen bei drei Lawinenunfällen acht Personen ums Leben. Es handelte sich dabei um einen Lawinenunfall beim Fließer Berg in der Samnaungruppe (fünf Tote), um einen Lawinenunfall bei der Breiteggspitze in den Westlichen Kitzbüheler Alpen (zwei Tote) und um einen Lawinenunfall bei der Gammerspitze im Schmirntal in den Nördlichen Zillertaler Alpen (ein Toter).

17-Jähriger starb am Samstag in Kaltenbach

Bereits am Samstag kam in Kaltenbach ein 17-jähriger Skifahrer aus Neuseeland durch eine Lawine ums Leben. Der junge Mann war gegen 11 Uhr im Gebiet Hochzillertal außer Sichtweite seiner Familie in den freien Skiraum gefahren. Nachdem ihn seine Angehörigen auch mehrere Minuten später nicht mehr antrafen und er telefonisch nicht erreichbar war, nahmen seine Familie und die alarmierte Pistenrettung die Suche auf. Etwa eine Stunde nach dem Lawinenabgang wurde der Jugendliche tot geborgen.

Im Zillertal kam es zu weiteren Lawinenabgängen. Nach einem Abgang in Schwendau rückten die Rettungskräfte aus. „Es führen Spuren in den Anriss hinein, aber keine heraus“, hieß es von Seiten der Polizei gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Wie sich herausstellte, war eine Person verschüttet worden und konnte verletzt geborgen werden. Im Skigebiet Penken in Mayrhofen wurde im freien Skiraum vermutlich von einem Snowboarder eine große Schneebrettlawine ausgelöst. Eine Suchaktion der Bergretter aus Mayrhofen und Tux blieb jedoch ergebnislos. Es ergaben sich keine Hinweise auf Verschüttete.

In Hippach wurde im Skigebiet Horberg eine 37-jährige Wintersportlerin aus Australien im freien Skiraum von einem Schneebrett etwa 100 Meter weit mitgerissen. Die Frau wurde bis zum Hals verschüttet, ihre Begleiter gruben sie aus und setzten den Notruf ab. Da eine Bergung per Hubschrauber wegen der sehr schlechten Sichtverhältnisse nicht möglich war, wurde sie von den Rettungsmannschaften geborgen und per Seilbahn ins Tal transportiert. Sie erlitt eine schwere Beinverletzung.

Bei einem Lawinenabgang im Gebiet Horberg wurde eine 37-jährige Australierin schwer verletzt. © ZOOM.TIROL

Ein 16-jähriger Skifahrer wurde außerdem am Tuxer Hauptkamm aus Schneemassen befreit. Der Jugendliche aus Tschechien war gemeinsam mit vier weiteren Personen im Skigebiet Hintertuxer Gletscher in das 40 Grad steile Variantengelände in Richtung Sessellift Lärmstange eingefahren. Als drei der Skifahrer an einer Geländekante anhielten, löste sich ein etwa 90 Meter breites Schneebrett. Drei Gruppenmitglieder wurden mitgerissen, wobei eine Person teilweise und der 16-Jährige vollständig verschüttet wurde. Der Bub konnte von seinem Vater per LVS geortet und unverletzt ausgegraben werden. Auch ein Helikopter kam zum Einsatz.

Eine Lawine verschüttete die Rodelbahn beim Hecherhaus. © ZOOM.TIROL

Nahe des Hecherhauses bei Schwaz ging gegen 14.30 Uhr eine Lawine vom Arbeserkogel auf die Rodelbahn ab. Mehrere Bergretter aus Schwaz und Jenbach durchsuchten den Lawinenkegel, verschüttet wurde zum Glück niemand.

In Fieberbrunn wurden zwei Personen nach einem Lawinenabgang mit Verletzungen ins Tal transportiert. Stürmischer Wind und Neuschnee erschwerten die Bedingungen für die 27 Bergretter, Pistenretter und die beiden Notarzthubschrauber. Wie die Polizei am Abend mitteilte, handelte es sich bei den Verschütteten um zwei Schweden im Alter von 48 und 50 Jahren. Sie hatten mit einem weiteren Skifahrer östlich des Gipfelmassivs „Henne" eine Variantenabfahrt unternommen, als sie das Schneebrett im steilen und felsigen Gelände auslösten.

Einsatzkräfte in Fieberbrunn. Dort wurden bei einem Lawinenabgang zwei Personen verletzt. © ZOOM.TIROL

Wegsperren an der Nordkette

Meldungen über Lawinenabgänge gab es auch von der Innsbrucker Nordkette. Es sei aber niemand zu Schaden gekommen, hieß es in einer Aussendung von Innsbrucks Vizebürgermeister Johannes Anzengruber. Mehrere Straßen wurden vorsichtshalber gesperrt: der Kollnerweg (Höttinger Bild bis Gramartboden), der Höttinger Graben (Bildhöll), Mühlauer Klamm sowie die Zufahrt zur Arzler Alm. Man appelliere an die Vernunft der Bevölkerung, besonders an die Wanderer, die Gefahr nicht zu unterschätzen. Die Wegsperren auf der Nordkette seien unbedingt zu beachten.

