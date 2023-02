Wien – Völlig betrunken haben zwei Briten am Freitagnachmittag in der Wiener Innenstadt randaliert, herumgebrüllt und schließlich in einem Bürogebäude auf den Boden uriniert. Beim folgenden Polizeieinsatz versetzte einer der beiden 34-Jährigen einem Beamten zwei Schläge ins Gesicht. Ein Vortest ergab eine Alkoholisierung von immerhin 2,66 Promille, berichtete die Exekutive am Samstag. (APA)