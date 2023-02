Deutsche Urlauberin stahl Skiausrüstung aus Skikeller in Salzburg

Tweng – Eine 52-jährige Urlauberin aus Deutschland hat eine für sie passende Skiausrüstung im Skikeller ihres Hotels in Tweng im Salzburger Lungau gestohlen. Sie entwendete am Donnerstag und Freitag verschiedene Teile der Ausrüstung von anderen Urlaubern aus dem Skikeller und rüstete sich so mit Skiern, Schuhen, Stöcken, Helm und Skibrille aus. Die Frau konnte nach der Auswertung der Überwachungskameras überführt werden, berichtete die Polizei Salzburg am Samstag.