ÖSV-Dreifachführung nach Springen in Oberstdorf

Oberstdorf – Mit einer Dreifachführung nach dem Springen gehen die nordischen ÖSV-Kombinierer im ersten von zwei Weltcup-Bewerben in Oberstdorf in den Langlauf. Weltcup-Spitzenreiter Johannes Lamparter nahm seine glänzende Form aus Seefeld mit ins Allgäu und sprang am Samstag mit 139 m Höchstweite. Dadurch startet der Tiroler mit 15 Sekunden Vorsprung auf Franz-Josef Rehrl sowie 28 Sekunden vor Mario Seidl in die Loipe. Der 10-km-Lauf beginnt um 14.45 Uhr.