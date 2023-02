Sardinen „aus der Dose“: Kleine Fische, die groß auftrumpfen

Essen aus Konserven hat nicht unbedingt das beste Image, was die Kulinarik angeht. Lange war es auch bei Fisch aus der Dose so. Die meisten denken bei Konservenfisch an eine rot-orange Tomatensoße mit ein paar Brocken Hering darin. Oder an Sardinen in billigem Öl. Etwas, das vielleicht der eigene Vater oder Opa vor dem Fernseher schnell mit einem Stück Brot gegessen hat. Dann roch das ganze Wohnzimmer danach.