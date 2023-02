Zukunft des Tourismus: Sportart entscheidet übers Urlaubsziel

St. Gallen – Beim „Sport Tourismus Forum“ in St. Gallen wurde eine Vielzahl an Neuentwicklungen und Zukunftslösungen vorgestellt. Laut einer Studie werde Sport bei Gästen immer beliebter. „Im Sporttourismus geht es bei der Urlaubsentscheidung nicht mehr rein um die Destination, sondern darum, wo man seinen Sport bestmöglich ausüben kann“, sagt Stefan Schiel vom Marktforschungsinstitut Marketmind. Das Warum sei das neue Wohin.

In der Corona-Pandemie erlebte etwa das Fahrrad einen regelrechten Boom. „Rad ist das neue Golf“, so Schiel. Dennoch seien Tourismusdestinationen gut beraten, die Zielgruppe genauestens unter die Lupe zu nehmen. „Es gibt nicht ‚den‘ Radfahrer, sondern viele verschiedene Typen, die diese Form der Bewegung völlig unterschiedlich ausüben.“ Schiel warnt vor Durchschnittlichkeit und dem Gießkannenprinzip in der Bewerbung.

„In zehn Jahren werden wir im Winter ein riesiges Problem bekommen“, so Olaf Tabor, Geschäftsführer des Deutschen Alpenvereins. Bilder wie etwa weiße Schneebänder neben grünen Wiesen kommen speziell bei der jungen Generation nicht gut an, denn Nachhaltigkeit sei auch für den Urlaub ein großes Thema. Die Kapazitäten der Natur sollten in Zukunft mehr berücksichtigt werden. Der weitere Ausbau des Wintertourismus mit der Brechstange sei also ganz bestimmt keine nachhaltige Strategie. Die Ressourcen von Wasser und damit auch für Kunstschnee würden jedes Jahr knapper. „In spätestens zehn Jahren könnte da ein nahezu unlösbares Problem entstehen“, so Tabor.