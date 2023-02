Medienministerin Raab fordert erneut Sparkurs im ORF

„Entscheidendes" Gespräch mit Generaldirektor Roland Weißmann in der kommenden Woche. Raab will, „dass die Menschen in Zukunft weniger als jetzt für den ORF zahlen müssen".

Wien – Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann werden in der kommenden Woche zu einem „entscheidenden" Vier-Augen-Gespräch über die finanzielle Situation des ORF zusammentreffen. Das heißt es aus ihrem Büro gegenüber der APA. Dabei will die Politikerin an ihrer Forderung nach einem Sparkurs der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt festhalten.





„In Zeiten der Teuerung, wo alle Menschen, die den ORF finanzieren und auch alle Medienunternehmen sparen müssen, muss auch der ORF sparen, denn das Geld für den ORF wächst nicht auf den Bäumen", so Raab in einem Statement gegenüber der APA. „Erst wenn dies geklärt ist, kann über eine neue ORF-Finanzierungsform diskutiert werden. Dabei ist für mich entscheidend, dass die Menschen in Zukunft weniger als jetzt für den ORF zahlen müssen. Es braucht endlich einen ORF-Rabatt für die Österreicherinnen und Österreicher."