Tiroler komponiert Marsch „zu Ehren Peter Anichs“

Paul Heis musizierte nach dem Studium für klassisches Saxophon und fünf Jahren Militärmusik in vielen weiteren Genres auf fast allen Kontinenten.

„Nach nun 30 Jahren berufsmusikalischer Tätigkeit liegt meine momentane musikalische Leidenschaft in der Blasmusik“, erzählt der weitgereiste Musiker im TT-Gespräch. Er frönt der Blasmusik im traditionellen Stil, aber spielt auch mit einer Bläser-Formation aus Oberperfuss namens Magnum Combo, in welcher Paul mit seinen Freunden aus der „Peter-Anich-Musikkapelle Oberperfuss“ moderne, groovige Blasmusik im Stil der New Yorker Subway Band Lucky Chops performt.