Schneepflug in Osttirol von Lawine mitgerissen: Fahrer kam ums Leben

In der Nacht auf Sonntag wurde in Nußdorf-Debant ein Lawinenkegel entdeckt. Wenig später stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug mit den Schneemassen mitgerissen worden war.

Nußdorf-Debant – Ein tragischer Unfall hat sich am Wochenende in Nußdorf-Debant in Osttirol ereignet. Ersten Meldungen zufolge war ein Schneepflug am Hochstubenweg von einer Lawine erfasst und mitgerissen worden. Der Lawinenkegel wurde erst in der Nacht auf Sonntag entdeckt.