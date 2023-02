Früherer pakistanischer Militärmachthaber Pervez Musharraf ist tot

Musharraf war seit längerer Zeit schwer krank. Er hatte sich 1999 an die Macht in Pakistan geputscht und war von 2001 bis 2008 Präsident des Landes. Nach Unruhen und seiner Absetzung ging Musharraf mehrere Jahre ins Exil, kehrte im März 2013 vorübergehend nach Pakistan zurück.

Islamabad – Der ehemalige pakistanische Militärmachthaber Pervez Musharraf ist tot. Ein hochrangiger pakistanischer Sicherheitsbeamter erklärte gegenüber AFP Sonntagfrüh, der 79-Jährige habe in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten seinen "letzten Atemzug getan", das pakistanische Militär bestätigte seinen Tod. Musharraf, der sich in Pakistan zunächst 1999 an die Macht geputscht und dann von 2001 bis 2008 als Präsident des Landes regiert hatte, war seit Längerem schwer erkrankt.