Riesiger Andrang und große Sehnsucht: Bilder und Video von der Imster Buabefasnacht

Einen Höhepunkt der Tiroler Fasnachtssaison gibt es am Sonntag in Imst zu bestaunen. Rund 400 männliche Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren ziehen bei der „Buabefasnacht" in traditionellen Kostümen durchs Stadtzentrum. Kleine Roller und Scheller, Sackner, Spritzer und viele weitere Gruppen präsentieren ihre rituellen Tänze und Gebräuche der Zuschauermenge. Der Umzug startete um 12 Uhr.