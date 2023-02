Ukraine rechnet mit möglicher russischer Offensive noch im Februar

Bis zum Beginn der erwarteten Offensive werden nicht alle von den westlichen Partnern versprochenen Waffen in der Ukraine eintreffen. Der ukrainische Präsident zeigt sich aber zuversichtlich, dass ein Land über die nötigen Reserven verfügt, um den russischen Vormarsch aufzuhalten.

Kiew (Kyjiw) – Die Ukraine rechnet mit einer möglichen russischen Offensive noch in diesem Monat. Vermutlich werde Russland sie aus symbolischen Gründen um den Jahrestag des Beginns der Invasion am 24. Februar starten, sagte Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Sonntag. Bis zum Beginn der erwarteten Offensive würden zwar nicht alle von den westlichen Partnern versprochenen Waffen in der Ukraine eintreffen, sein Land verfüge aber über Reserven, um den russischen Vormarsch aufzuhalten.





Vom militärischen Standpunkt aus stünden allerdings auch die russischen Reserven dazu nicht bereit, sagte Resnikow weiter. Die von den USA zugesicherten Raketen mit größerer Reichweite werde das ukrainische Militär nicht einsetzen, um russisches Territorium anzugreifen. Es würden nur russische Ziele in den besetzten Gebieten angegriffen. "Wir schießen nur auf russische Einheiten auf vorübergehend besetztem ukrainischem Territorium."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor den Beginn der Ausbildung ukrainischer Besatzungen am britischen Kampfpanzer Challenger 2 begrüßt. "Das ist ein gutes Gefährt und wird eine ernsthafte Verstärkung auf dem Schlachtfeld sein", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Samstagabend. Er bedankte sich bei Großbritannien für die militärische Hilfe. Die Lage an der Front bezeichnete er als schwierig, gab sich aber siegesbewusst.

Die ukrainischen Soldaten fühlen sich auf den bevorstehenden Angriff vorbereitet. © APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA

Verschärfte Lage im Osten der Ukraine

Im Osten der Ukraine verschärft sich die militärische Lage für die ukrainische Armee offenbar zusehends. Russlands Streitkräfte würden "verstärkt ihre Kräfte mobilisieren, um unsere Verteidigung zu durchbrechen", meinte Selenskyj. "Der Feind wirft immer neue Kräfte hinein, um unsere Verteidigung zu durchbrechen. Jetzt ist es sehr hart in Bachmut, in Wuhledar und in Richtung Lyman." Dennoch zeigte er sich zuversichtlich, dass die "Standhaftigkeit" der Ukrainer am Ende den Sieg davontragen und Russlands Eroberungspläne durchkreuzen werde.

Dem täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des britischen Verteidigungsministeriums in London zufolge sind inzwischen die beiden wichtigsten Zufahrtsstraßen zu der Stadt im Oblast Donezk direkt von russischem Beschuss bedroht, und eine weitere Straße wird von Wagner-Söldnern kontrolliert. "Obwohl den ukrainischen Truppen mehrere alternative Überlandrouten für den Nachschub zur Verfügung stehen, ist Bachmut zunehmend isoliert", hieß es.

Das Land verfügt noch über Waffen- und Panzerreserven, auch wenn der versprochene Nachschub der westlichen Verbündeten noch nicht eingetroffen ist. © APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA

Laut dem Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hielten die heftigen Kämpfe im Norden der Stadt Bachmut an. Seine Söldner kämpften "um jede Straße, jedes Haus, jedes Treppenhaus" gegen ukrainische Truppen, die sich nicht zurückzögen, sagte er. Auch nach Einschätzung britischer Militärexperten wurde Bachmut immer mehr von russischen Truppen eingekreist.

Umkämpfte Lage in Charkiw und Cherson

Die Lage an der Front bleibt für die Ukraine schwierig. Zwei russische Raketen schlugen nach Aussagen des Bürgermeisters Ihor Terechow im Zentrum der ukrainischen Stadt Charkiw ein. Beim Einschlag einer russischen Rakete sei ein Universitätsgebäude schwer beschädigt und ein Wachmann verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Charkiw mit. Beim Einschlag einer weiteren Rakete in der Nähe eines Wohnhauses seien vier Menschen verletzt worden, hieß es.

Präsident Selenskyj hat mehrerne pro-russischen Politikern die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen. © APA/AFP/SERGEI SUPINSKY

Das russische Militär hat nach eigenen Angaben ukrainische Kräfte aus der Ortschaft Dworitschne im Gebiet Charkiw im Nordosten der Ukraine vertrieben. "In Richtung Kupjansk wurde der Gegner durch Angriffe von Einheiten der Heeresgruppe 'West' vom Westrand der Ortschaft Dworitschne im Gebiet Charkiw verdrängt", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag in Moskau. Unabhängig können die Angaben nicht überprüft werden. Das Gebiet Charkiw hatten die ukrainischen Streitkräfte im Zuge ihrer Herbstoffensive fast vollständig wieder zurückerobert.

Dworitschne liegt auf der Ostseite des Flusses Oskil. Zunächst hatten die russischen Streitkräfte nach ihrem Rückzug aus dem Raum Isjum versucht, sich hinter dem Fluss neue Verteidigungslinien aufzubauen. Allerdings konnte das ukrainische Militär den Fluss schnell überqueren und den Vormarsch gen Osten zunächst fortsetzen. Die Offensive der Ukrainer Richtung Gebiet Luhansk ist aber mittlerweile gestoppt - auch durch die eilige Verlegung von russischen Mobilisierten in die Region. Nun kämpfen beide Seiten um die Initiative in dem Frontabschnitt.

Auch in der südukrainischen Stadt Cherson meldeten die Behörden neuen Beschuss von russischer Seite. Dabei sei ein Schulgebäude in Brand geraten. Die Russen hörten nicht auf, auch Bildungseinrichtungen gezielt zu zerstören, teilte die Militärverwaltung mit. Verletzte gab es demnach dort nicht.

Pro-russischen Politikern ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen

Selenskyj entzog unterdessen mehreren ehemaligen pro-russischen Politikern des Landes die ukrainische Staatsbürgerschaft. "Ich habe die entsprechenden Dokumente unterzeichnet, um unseren Staat vor denjenigen zu schützen, die auf der Seite des Aggressors stehen", sagte der Präsident in seiner nächtlichen Videoansprache. Seit Februar vergangenen Jahres hat die Ukraine bereits einer Reihe von Personen die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen sowie Hunderte von russischen und belarussischen Staatsbürgern und Unternehmen mit Sanktionen belegt.

Zuvor hatte der britische Premierminister Rishi Sunak in einem Telefonat mit Selenskyj am Samstag mitgeteilt, dass die ukrainischen Besatzungen bereits an den britischen Kampfpanzern vom Typ Challenger 2 trainiert würden. Die Ausbildung habe in dieser Woche begonnen. Selenskyj bestätigte den Start der Ausbildung per Kurznachrichtendienst Telegram und teilte mit, er habe sich in dem Gespräch mit Sunak dafür bedankt.

Die deutsche Regierung wartet indes nach ihrer Entscheidung zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern noch auf konkrete Beteiligungen von Partnerstaaten. Während es für das ältere Leopard-Modell 2A4 schon Ankündigungen gibt, war die Angebotslage bei dem neueren Typ 2A6 zunächst dünn, wie es am Samstag aus Regierungskreisen hieß. Portugals Regierungschef António Costa sagte eine Lieferung fest zu, ließ die genaue Zahl aber offen. Derzeit stehe sein Land mit Deutschland wegen der Überholung von Leopard-Panzern in Kontakt, meldete die staatliche portugiesische Nachrichtenagentur LUSA.

Kanada hat unterdessen bereits mit der Verladung und Verschickung der Leopard-2-Panzer für die Ukraine begonnen, wie Verteidigungsministerin Anita Anand am Samstag per Twitter mitteilte. Ottawa hat Kiew vier Kampfpanzer des Typs zugesagt.

Mit Blick auf die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine trat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Befürchtungen entgegen, Deutschland könnte damit in den Krieg hineingezogen werden. Er sagte der Zeitung "Bild am Sonntag": "Jede Waffenlieferung haben wir sorgfältig abgewogen, eng mit unseren Verbündeten koordiniert, allen voran mit Amerika. Dieses gemeinsame Vorgehen verhindert eine Eskalation des Krieges." In Telefonaten mache er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin "sehr deutlich", dass Russland die alleinige Verantwortung für den Krieg habe. Putin habe dabei weder ihm, Scholz, noch Deutschland gedroht. (APA/dpa/Reuters/AFP)