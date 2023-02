Telfs – In einem Einfamilienhaus in Telfs geriet am Sonntagnachmittag eine Tiefkühltruhe in Brand. Grund war ein Defekt am Gerät. Der Hauseigentümer reagierte umgehend und konnte die Flammen mit Bettwäsche ersticken. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. (TT.com)