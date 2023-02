Vandalen wüteten in BFI-Zentrale in Innsbruck

Innsbruck – Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in das Hauptgebäude des BFI Tirol in der Ing.-Etzel-Straße in Innsbruck eingedrungen und haben dort Chaos verursacht. Laut Polizei handelt es sich um einen Vandalenakt und schwere Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Mögliche Zeug:innen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saggen (Tel. 059133/7589) zu melden. (TT.com)