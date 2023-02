Schallenberg verteidigt Teilnahme Russlands an OSZE-Treffen in Wien

Der Außenminister beruft sich auf das Völkerrecht. „Wenn wir einen Missbrauch des diplomatischen Status sehen, werden wir reagieren“, so der Minister in der „ZiB 2“.

Wien – Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Sonntagabend in der "ZIB 2" die Entscheidung verteidigt, russischen Abgeordneten die Teilnahme an der Parlamentarischen Versammlung der OSZE in Wien zu ermöglichen. Es sei eine "Muss-Bestimmung" des Amtssitzabkommens, allen Delegierten der teilnehmenden Staaten die Einreise zu ermöglichen, betonte Schallenberg. Er orientiere sich dabei klar am Völkerrecht, dass angewendet werden müsse, weil es da sei.