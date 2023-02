FP will klinische Studie zu Gesundheitsbelastung bei Transit

In der kommenden Sitzung des Landtages ab Mittwoch wird die FPÖ einen Dringlichkeitsantrag zum Wipptal einbringen. Wie die blaue Verkehrssprecherin Evelyn Achhorner erklärt, solle die schwarz-rote Landesregierung aufgefordert werden, eine klinische Studie in Auftrag zu geben. In Zusammenarbeit mit den Tirol Kliniken und der UMIT soll der Frage einer „Häufung von chronischen und sonstigen Erkrankungen im transitgeplagten Wipptal“ nachgegangen werden. Für die FPÖ haben „die Belastungen für Mensch und Umwelt die Grenze des gesundheitlich Vertretbaren bereits überschritten“.

Der Zukunft der Gesundheitspolitik in Tirol will die Liste Fritz im kommenden Landtag auf den Zahn fühlen. So fordern Klubobmann Markus Sint und LA Andrea Haselwanter-Schneider per „Aktueller Stunde“ die Landesregierung auf, ihren Plan für eine gesicherte Gesundheitsversorgung im Land offenzulegen: „In Tirol ist die Gesundheitspolitik marod, eigentlich schwer bettlägrig.“ (mami)