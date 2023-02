„Fasnachtsausschnitte“ im Telfer Noaflhaus zu sehen

Telfs – Während in vielen Teilen Tirols derzeit die Fasnacht tobt, ruht der „Naz“ als Symbolfigur des faszinierenden Brauchtums in Telfs noch länger: Erst 2025 steht das nächste Schleicherlaufen an. Doch das Thema Fasnacht zieht auch in den Zwischenjahren: Bei der Eröffnung der Schau „FasnachtsAusSchnitte“ von Florian Pöschl platzte das Noafl- haus aus allen Nähten.

Bis 29. April zeigt Pöschl – als „Schwarzer Bärentreiber“ selbst Fasnachtler mit Leib und Seele – Linoldrucke auf Papier, die er hintereinander setzt und so in die Dreidimensionalität führt. Aber auch in zwei Dimensionen fühlt sich der Künstler wohl, abzulesen an zahlreichen Bildern, die er in den letzten drei Jahren geschaffen hat und die sich den vielfältigen Details des Fasnachtszuges widmen. Öffnungszeiten: Do. 14–17 Uhr, Fr. 17–20 Uhr, Sa. 9–12 Uhr. Gespräche mit dem Künstler finden am 10.3. und 14.4. jeweils ab 17 Uhr statt. (TT)