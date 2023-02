Klimaprotest in Innsbruck: „Die Letzte Generation“ blockierte Herzog-Otto-Straße

Unterstützt werden die Aktivist dabei von Dutzenden WissenschafterInnen der Uni Innsbruck, die sich öffentlich hinter ihre Forderungen gestellt haben: „Ja zu Tempo 100 auf der Autobahn, Nein zu Fracking in Österreich.“ So sagte Anke Bockreis, Professorin für Abfallbehandlung und Ressourcenmanagement, in einer Aussendung der „Letzten Generation“: „Die Wissenschaft schafft es nicht, die Dringlichkeit von Maßnahmen so zu kommunizieren, dass sie auch gesetzt werden. Daher braucht es Protestformen, die gehört und gesehen werden, die aufregen.“