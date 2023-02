Die Dame im roten Kostüm: Porträt einer 96-Jährigen

Innsbruck – Den Geschichten hinter den Gesichtern von Menschen gilt das Interesse des mehrfach international ausgezeichneten Tiroler Fotografen und Grafikdesigners Thomas Nikolaus Schrott, der seit 2018 gemeinsam mit Kurt Höretzeder in Innsbruck das Studio für Design und Kommunikation „himmel“ betreibt. Er möge Langzeitprojekte, das intensive Sich-Einlassen auf ein Gegenüber, das ihn intuitiv fasziniert, sagt der 42-Jährige. Wie die elegante alte Dame in rotem Kostüm und roten Schuhen, die ihm vor drei Jahren bei einem Spaziergang aufgefallen ist. Die Bitte, sie fotografieren zu dürfen, hat die damals 93-Jährige allerdings abgelehnt, beim vierten Versuch nach zahlreichen vertrauensbildenden Gesprächen und Briefen, die Maria-Luise Regensburger ihm geschrieben hat, stimmte sie einem ersten Fotoshooting zu.

Diese ersten, rein dokumentarischen Bilder finden sich nicht in Schrotts bibliophil aufgemachtem Buch „Die alte Dame“, das eine Hommage an die Schönheit abseits zeitgeistiger Klischees ist. Letztlich ein unsentimental anhand ungeschönter, komplett unretuschierter Bilder atmosphärisch dicht zelebriertes Memento Mori. Angelegt als mutige Absage an das angesagte Faken der Wirklichkeit in Hochglanzmagazinen und in den sozialen Medien. Wo jedes Fältchen, jedes nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechende Pölsterchen ausgebügelt ist.