TI und Hypo hoffen heute mit Heimvorteil auf doppeltes Titel-Glück

Außenseiter: Geht es nach der Papierform, dann müssen die Damen der TI-rowa-moser-volley gegen Linz wohl über sich hinauswachsen, um erstmals den Pokal in Händen halten zu können. Daran glaubt TI-Obmann Michael Falkner: „Unsere Mädels haben in der Liga gegen Linz zwar mit 0:3 verloren, wir waren aber in jedem Satz dran und am Ende waren es Kleinigkeiten, die den Unterschied ausgemacht haben.“