Siege stiften am besten „neues“ Vertrauen bei den Schwazer Handballern

Schwaz – Gut Ding braucht Weile. Und so dauerte es bis zur 15. Runde in der HLA Meisterliga, bis Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Samstag mit 30:25 (15:10) in Graz den ersten Auswärtssieg in dieser Saison feiern konnte. Der Unterschied zum verpatzten Herbst mit nur zwei Siegen? Trotz ein paar kleineren Wacklern hielten die Knappenstädter im Finish stand.