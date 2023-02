Die ungeschminkte Wahrheit über Pamela Anderson

Vancouver – Es scheint in Mode gekommen zu sein, dass Prominente Netflix-Dokumentationen dazu nutzen, um Dinge klarzustellen. Auch Pamela Anderson hat einiges zu sagen. In der Doku „Pamela. Eine Liebesgeschichte“ räumt der ehemalige „Baywatch“-Star mit allen negativen Vorurteilen über ihre Person auf.

Die Kanadierin spricht völlig ungeschminkt über ihre Vergangenheit und zeigt, dass viel mehr in ihr steckt als eine Sexbombe, die mit einem knappen roten Badeanzug in Zeitlupe am Strand von Malibu entlanghechtet.

Pamela Anderson ist mittlerweile 55. An die wilden 90er-Jahre erinnern nur noch ihre etwas zu dünn gezupften Augenbrauen. Mittlerweile lebt die Schauspielerin zurückgezogen an der Westküste Kanadas, auch ihre fünfte Ehe mit Dan Hayhurst ist gescheitert.

Für die Doku liest sie aus ihren Tagebüchern, erzählt von den vielen Tiefschlägen in ihrer Vergangenheit, von Missbrauch in der Kindheit durch ihr Kindermädchen, einer Vergewaltigung in der Jugend, vom Playboy-Cover, ihrer Brust-OP, dem Traum von der Schauspielkarriere, einer Fehlgeburt, ihrem Pech in der Liebe und natürlich vom Skandal um das gestohlene und gegen ihren Willen veröffentlichte Sex-Tape mit ihrem damaligen Mann, dem Skandalrocker Tommy Lee.