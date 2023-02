Staat verlor 2022 rund 1,3 Mrd. Euro durch Steuertricks von Konzernen

Verlorene Steuereinnahmen wegen Gewinnverschiebungen erreichten 2022 ein Rekordhoch. Der Löwenanteil fließt in die Benelux-Staaten, nach Irland und in die Schweiz ab.

Wien – Die Strategie von international tätigen Konzernen, ihre Gewinne in Länder mit geringen Steuersätzen zu verschieben, kostet Österreich jedes Jahr eine Menge an Steuereinnahmen. 2022 waren es rund 1,3 Mrd. Euro, wie das gewerkschaftsnahe Momentum Institut am Montag schrieb. Ohne Gewinnverschiebungen hätte der Staat im Vorjahr eigentlich rund 14,7 Mrd. Euro an Körperschaftssteuern (KöSt) einnehmen sollen.