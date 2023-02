Schneesturm im Bebengebiet droht, Tirol beteiligt sich an Hilfe: Die Entwicklungen im Live-Blog

Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien wird sich auch das Land Tirol an Hilfeleistungen für die betroffenen Gebiete beteiligen. Die Landesregierung hat das in ihrer Sitzung am Dienstag beschlossen. Man werde sich eng mit dem Bund, was finanzielle, materielle bzw. personelle Hilfe betrifft.