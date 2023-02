Tiroler Profi tanzt mit Michael Buchinger: Das sind die neuen Paare bei den „Dancing Stars“

Knapp einen Monat vor dem Start der neuen Staffel präsentierten sich die Paare in Wien – mit viel Tiroler Beteiligung im ORF-Ballroom.

Wien – Am Küniglberg wird wieder live übers Parkett gefegt: Prominente Damen und Herren stellen sich ab 3. März erneut der Bewertung von Jury und Publikum. Wer mit welchem Profi die mindestens 50 Trainingseinheiten und darauffolgende Tanzeinlagen vor Publikum absolvieren wird, enthüllte der ORF am Montag vor Medienvertretern in Wien.