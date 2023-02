Deutscher versuchte in Bank ein Hendl mit Zahlscheinen zu braten

In Görlitz hat ein 36-Jähriger versucht, mit entzündeten Zahlscheinen in einer Bankfiliale ein Hendl zuzubereiten. Der Brandschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Görlitz – In einer Bankfiliale in Görlitz im deutschen Bundesland Sachsen hat ein Mann versucht, mit Hilfe von angezündeten Blanko-Zahlscheinen ein Hendl zu braten. Der 36-Jährige stand unter Drogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Test habe positiv auf Amphetamine angeschlagen.