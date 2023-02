Alpbach – In Alpbach hat eine unbekannte Person in der Nacht von Samstag auf Sonntag (zwischen 21 und 7 Uhr) entlang der Messnergasse drei Straßenlaternen, zwei Schneestangen und einen Weidezaun beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an die PI Kramsach (Tel. 059133/7213). (TT.com)